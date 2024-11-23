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Сегодня, 19:29

«Северсталь» победила «Ак Барс» в матче с 12 голами

Алина Савинова
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«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:5.

У череповецкой команды голами отметились Никита Коростелев (дубль), Адам Лишка, Егор Степанов, Всеволод Никитин и Кирилл Пилипенко (дубль). За клуб из Казани шайбы забросили Николас Петан, Семен Кошелев, Кирилл Семенов, Илья Сафонов и Дмитрий Яшкин.

«Северсталь» набрала 34 очка за 28 матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (35 баллов в 27 играх) располагается на четвертой позиции на «Востоке».

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ХК Ак Барс
ХК Северсталь

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