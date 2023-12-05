«Ак Барс» проиграл «Северстали».

Сегодня, 21:48
«Ак Барс» на выезде проиграл «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:4.
У гостей шайбу забросил Дмитрий Кагарлицкий. У хозяев ассистентский дубль оформил Никита Коростелев. 2 (1+1) очка набрал Руслан Абросимов.
«Ак Барс» прервал серию из 4 побед. Казанский клуб с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Северсталь» с 40 очками занимает 7-е место в таблице «Запада».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Ак Барс» (Казань) — 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Голы: Абросимов — 8 (бол., Коростелев), 0:50 — 1:0. Моисеев — 9 (Абросимов, Барберио), 24:51 — 2:0. Лишка — 9 (бол., Аймурзин, Буренов), 30:24 — 3:0. Кагарлицкий — 9 (бол., Барбер, Войнов), 35:58 — 3:1. Чуркин — 2 (Иванцов, Коростелев), 45:30 — 4:1.
Вратари: Шугаев — Билялов (52:53 — 55:03, 59:29).
Штраф: 10 — 10.
Броски: 27 (11+12+4) — 45 (9+20+16).
Судьи: Акузовский, Соин.
5 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4192 зрителя.