«Северсталь» встретится с «Ак Барсом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 5 декабря. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ в разделе видео. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют платные онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Okko Спорт».

Жители Татарстана смогут посмотреть игру местной команды на телеканале «ТНВ Татарстан».

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

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