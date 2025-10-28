Матч «Северсталь» — «Амур» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце начнется в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

28 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Амур

Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.

За ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Амур» можно следить в нашем матч-центре.

В сезоне-2025/26 «Северсталь» набрала 26 очков после 19 игр, предыдущим соперником череповчан был «Шанхай Дрэгонс» (4:1). У «Амура» — 18 очков в 18 играх, в воскресенье хабаровчане уступили ЦСКА (1:2) и продлили серию из поражений до трех матчей.

Матч «Северсталь» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс