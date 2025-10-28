Видео
28 октября, 21:11

«Северсталь» победила «Амур», у Пилипенко дубль, Калдис и Абросимов набрали по 3 очка

Алина Савинова

«Северсталь» обыграла «Амур» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 6:2.

У хозяев дублем отметился Кирилл Пилипенко, по 3 (1+2) очка набрали Янни Калдис и Руслан Абросимов, 2 (1+1) результативных балла на свой счет записал Александр Скоренов, еще один гол забил Тимур Муханов. Тимофей Давыдов сделал два ассиста.

За гостей шайбы забросили Евгений Свечников и Олег Ли, на счету которого также голевая передача.

«Северсталь» продлила победную серию до восьми матчей и продолжает лидировать в Западной конференции с 28 баллами. «Амур» потерпел четвертое поражение подряд и идет восьмым на «Востоке» с 17 баллами.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
28 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Амур

КХЛ
ХК Амур
ХК Северсталь
