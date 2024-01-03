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Сегодня, 19:13

«Северсталь» победила «Амур» в домашнем матче КХЛ

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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«Северсталь» дома обыграла «Амур» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 4:2.

Дублем у хозяев отметился нападающий Никита Коростелев, по шайбе на счету Адама Лишки и Михаила Ильина. За «Амур» забили Дмитрий Шевченко и Иван Мищенко. Обе шайбы гости забросили в большинстве.

«Северсталь» идет на 7-м месте на «Западе», набрав в 46 матчах 49 очков. «Амур», сыграв 45 игр, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 46 очков.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Голы: Лишка — 11 (бол., Пилипенко), 11:44 — 1:0. Коростелев — 13 (Буренов), 21:52 — 2:0. Шевченко — 10 (бол., Коршков, Мищенко), 33:39 — 2:1. Мищенко — 3 (бол., Коршков, Грачев), 48:46 — 2:2. Коростелев — 14 (Пилипенко, Аймурзин), 54:06 — 3:2. Ильин — 8 (Пилипенко, Барберио), 57:32 — 4:2.

Вратари: Шугаев — Бобков (59:35).

Штраф: 12 — 2.

Броски: 28 (11+10+7) — 31 (5+13+13).

Судьи: Бондарь, Сидоренко.

3 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2023-2024/?type=conference
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ХК Северсталь
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