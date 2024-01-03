Видеотрансляция матча КХЛ «Северсталь» — «Амур» в Кинопоиске начнется в 16.45 мск

3 января «Северсталь» на территории домашнего Ледового дворца в Череповце сыграет против хабаровского «Амура» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17.00 по московскому времени.

Формальные события противостояния «Северсталь» — «Амур» будут доступны в матч-центре «СЭ».

В онлайн-сервисе Кинопоиск зрители с подпиской смогут увидеть видеотрансляцию игры «Северсталь» — «Амур». Начало — в 16.45 мск. В прямом эфире матч КХЛ также пройдет на официальном сайте КХЛ.

«Северсталь» Андрея Козырева с 47 очками занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Амур» тренера Андрея Мартемьянова находится на девятой строчке с 46 баллами на Востоке.

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