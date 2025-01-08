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Сегодня, 19:40

«Авангард» в гостях обыграл «Северсталь» в серии буллитов

Сергей Ярошенко
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«Авангард» на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.

У омского клуба две шайбы и победный буллит забросил форвард Никита Холодилин, также по голу забили нападающие Рид Буше, Семен Чистяков и Наиль Якупов. Три результативные передачи сделал форвард Илья Каблуков.

В составе череповецкой команды отметились нападающие Данил Аймурзин, Алексей Кручини, Николай Чебыкин и Кирилл Пилипенко (дубль).

После этой игры «Авангард» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — на 6-й строчке «Запада».

FONBET Чемпионат КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — «Авангард» (Омск) — 5:6 Б (2:0, 2:2, 1:3, 0:0, 0:1)

Голы: Аймурзин — 24 (Пилипенко), 7:52 — 1:0. Кручинин — 7 (Иванцов, Ильин), 11:20 — 2:0. Пилипенко — 20 (Абросимов), 22:54 — 3:0. Холодилин — 2 (Мартынов, Каблуков), 24:24 — 3:1. Холодилин — 3 (Каблуков, Мартынов), 25:27 — 3:2. Пилипенко — 21 (Чебыкин, Т. Давыдов), 37:45 — 4:2. Буше — 17 (Чистяков, Окулов), 42:58 — 4:3. Чебыкин — 2 (Муханов, Калдис), 48:51 — 5:3. Чистяков — 12 (бол., Якупов, Меркли), 55:40 — 5:4. Якупов — 14 (Прохоркин), 58:24 — 5:5.

Победный буллит: Холодилин.

Вратари: Шостак — Серебряков (57:42 — 58:24).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (7+14+8+4) — 41 (14+13+12+2).

Судьи: Беляев, Соин.

8 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5536 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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