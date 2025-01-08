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Сегодня, 15:35

«Северсталь» — «Авангард»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Северсталь» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 января. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime», в Омске игру также транслирует канал «12».

Ключевые события игры «Северсталь» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд прошла в декабре 2024 года и завершилась победой «Северстали» со счетом 4:2.

«Северсталь» набрала 52 очка в 42 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» — 43 очка в 41 матче. 6 января «Северсталь» победила «Спартак» (5:3), а «Авангард» — «Ак Барс» (3:1).

Матч «Северсталь» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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