«Северсталь» сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января, во вторник. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также следить за ФОНБЕТ чемпионатом КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 21.45 по местному времени.

Клуб из Череповца набрал 61 очко и занимает 6-е место в Западной конференции. Команда Михаила Кравеца с 75 баллами располагается на 2-й строчке «Востока».

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