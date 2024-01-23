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Сегодня, 11:00

«Северсталь» — «Авангард»: время начала и где смотреть трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» сыграет с «Авангардом» в регулярном чемпионате КХЛ 23 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Райан Спунер (ХК «Авангард»).
Фото ХК «Авангард»
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«Северсталь» сыграет с «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ 23 января, во вторник. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Авангард» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажет телеканал КХЛ ТВ и официальный сайт КХЛ. Также следить за ФОНБЕТ чемпионатом КХЛ сезона-2023/24 можно на онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Омска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «12». Начнется эфир в 21.45 по местному времени.

Клуб из Череповца набрал 61 очко и занимает 6-е место в Западной конференции. Команда Михаила Кравеца с 75 баллами располагается на 2-й строчке «Востока».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Северсталь
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