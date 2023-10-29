Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:10

«Северсталь» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

«Северсталь» победила «Автомобилист» дома в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

Игра прошла в Череповце 29 октября.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Автомобилист» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» занимает девятое место в таблице Западной конференции с 22 очками в 22 матчах, «Автомобилист» идет четвертым на Востоке с 28 очками в 25 играх.

КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».

0
Читайте также
Время разбить ваш телевизор! Фьюри и Нганну всех обманули
Вице-президент РФС Соловьев: «Нет оснований не доверять Валерию Карпину»
Толпа прорвалась в аэропорт Махачкалы
ВСУ нанесли ракетный удар по школе с детьми в ЛНР
В Совбезе РФ ответили на шутку Маска об Иране и США
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Нефтехимик» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ