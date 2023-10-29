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Сегодня, 15:30

«Северсталь» — «Автомобилист»: прямая трансляция матча КХЛ

Матч КХЛ «Северсталь» — «Автомобилист» начнется в 17.00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
ХК «Северсталь».
Фото ХК «Северсталь»
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«Северсталь» и «Автомобилист» в воскресенье, 29 октября, проведут матч в регулярном чемпионате КХЛ-2023/24. Встреча пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — 17:00 по московскому времени.

Следить за матчем в прямом эфире можно с помощью официального сайта КХЛ, а также с помощью онлайн-сервисов «Кинопоиск» и Okko Sport. Ключевые события игры «Северсталь» — «Автомобилист» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».

«Северсталь» набрала 20 очков и занимает 9-ю строчку в турнирной таблице Западной конференции. В активе «Автомобилиста» 28 баллов, команда находится на 4-м месте Восточной конференции.

Турнирная таблица КХЛ в актуальном виде по всей лиге с конференциями и дивизионами доступна в разделе на нашем сайте.

КХЛ: полный календарь матчей и все команды сезона

Хоккей
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
0
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