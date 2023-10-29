«Северсталь» обыграла «Автомобилист» в КХЛ

«Северсталь» дома обыграла «Автомобилист» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2.

За хозяев отметились Кирилл Пилипенко, Адам Лишка, Никита Коростелев и Александр Скоренов. За гостей отличились Брукс Мэйсек и Джесси Блэйкер.

«Северсталь» (22 очка) занимает девятое место в Западной конференции КХЛ после 22 игр. «Автомобилист» (28) после 25 матчей идет четвертым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2 (3:1, 0:1, 1:0)

Голы: Пилипенко — 9 (бол., Буренов, Аймурзин), 5:11 — 1:0. Мэйсек — 10 (Широков, Трямкин), 8:58 — 1:1. Лишка — 6 (Абросимов), 9:09 — 2:1. Коростелев — 10 (Скоренов), 15:14 — 3:1. Блэкер — 3 (Хрипунов, Кузнецов), 28:50 — 3:2. Скоренов — 9 (бол., п.в., Коростелев, Седов), 59:48 — 4:2.

Вратари: Шостак — Галкин (58:25 — 59:02, 59:40 — 59:48).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 39 (16+17+6) — 32 (11+8+13).

Судьи: Беляев, Бирин.

29 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4835 зрителей.