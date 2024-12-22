«Северсталь» и «Автомобилист» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в воскресенье, 22 декабря. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 14.00 по московскому времени.

Онлайн-платформа «Кинопоиск» покажет игру в прямом эфире. Также трансляция пройдет на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Автомобилист» можно в нашем матч-центре.

В регулярном чемпионате-2024/25 «Северсталь» набрала 44 очка в 36 играх, в предыдущем матче череповчане взяли верх над «Сочи» (2:1) и продлили победную серию до четырех игр подряд. У «Автомобилиста» — 44 очка в 35 играх, перед выездом в Череповец екатеринбуржцев победили «Локомотив» (3:1) и прервали серию из пяти проигранных матчей.