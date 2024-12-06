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Сегодня, 21:14

«Северсталь» выиграла у «Барыса», Скоренов оформил хет-трик

Руслан Минаев
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«Северсталь» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:3.

У хозяев хет-трик оформил Александр Скоренов. У гостей отметились Алихан Асетов и Антон Бурдасов, который забросил две шайбы.

«Северсталь» набрала 38 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Барыс» с 21 очком — на 11-й строчке таблицы «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Барыс» (Астана) — 5:3 (1:0, 1:1, 3:2)

Голы: Скоренов — 7 (мен.), 9:10 — 1:0. Скоренов — 8 (бол., Муханов, Абросимов), 26:37 — 2:0. Асетов — 2 (мен., Николишин), 38:58 — 2:1. Коростелев — 12 (бол., Пилипенко, Аймурзин), 45:29 — 3:1. Пилипенко — 15 (Калдис), 48:28 — 4:1. Бурдасов — 7 (бол., Николишин, Бекетаев), 49:04 — 4:2. Бурдасов — 8 (Асетов), 56:20 — 4:3. Скоренов — 9 (бол., п.в.), 59:46 — 5:3.

Вратари: Шостак — Шутов (59:27 — 59:46).

Штраф: 8 — 14.

Броски: 44 (14+19+11) — 15 (2+2+11).

Судьи: Акузовский, Кочетов.

6 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5023 зрителя.

Хоккей
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ХК Барыс
ХК Северсталь
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