«Северсталь» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Северсталь» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 6 декабря. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Астане игру также транслирует канал Qazsport.

С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Барыс» можно знакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» набрала 36 очков в 32 матчах. «Барыс» провел 34 матча и набрал 21 очко. Команды впервые встретятся в нынешнем сезоне, в предыдущем соперники выиграли друг у друга по одному разу.

В предыдущем матче этой регулярки «Северсталь» проиграла «Ладе» (0:1), а «Барыс» — «Спартаку» (2:4).

Матч «Северсталь» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс