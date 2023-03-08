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Сегодня, 19:32

9:3! ЦСКА разгромил «Северсталь» и сравнял счет в серии

ЦСКА разгромил «Северсталь» со счетом 9:3 и сравнял счет в серии
Руслан Минаев
«Северсталь» — ЦСКА.
Фото ХК «Северсталь»
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ЦСКА на выезде разгромил «Северсталь» в четвертом матче первого раунда Кубка Гагарина — 9:3.

В составе армейцев забивали Сергей Плотников, Владислав Каменев, Павел Карнаухов, Антон Слепышев (дубль), Тахир Мингачев (дубль), Михаил Григоренко и Прохор Полтапов. Тремя результативными передачами отличился Никита Нестеров.

У хозяев отметились Робин Пресс, Руслан Абросимов и Егор Морозов.

ЦСКА сравнял счет в серии — 2-2. Следующий матч пройдет на «ЦСКА Арене» в Москве 10 марта. Начало — в 19.30 мск.

Кубок Гагарина — смотрите в Оkko

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Четвертый матч

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 3:9 (0:4, 1:2, 2:3)

Голы: Плотников — 3 (Нестеров, Окулов), 8:41 — 0:1. Каменев — 2 (бол., Григоренко, Нестеров), 10:03 — 0:2. Карнаухов — 1 (Слепышев), 13:29 — 0:3. Слепышев — 2 (Светлаков), 16:44 — 0:4. Пресс — 2 (бол., Пыленков, Гераськин), 24:51 — 1:4. Мингачев — 1 (Классон, Абрамов), 25:27 — 1:5. Григоренко — 4 (бол., Окулов, Нестеров), 27:05 — 1:6. Абросимов — 1 (Тихонов, Моисеев), 50:28 — 2:6. Морозов — 2 (п.в.), 55:39 — 3:6. Слепышев — 3 (Светлаков), 55:59 — 3:7. Полтапов — 1 (Брюквин), 56:21 — 3:8. Мингачев — 2 (п.в.), 59:25 — 3:9.

Вратари: Самонов (Шугаев, 13:29, Самонов, 20:00, Шугаев, 24:51, Назаркин, 40:00, 53:27 — 55:39, 56:49 — 59:25) — Рейдеборн.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 32 (6+13+13) — 40 (13+9+18).

Судьи: Гофман, Юдаков.

8 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5276 зрителей.

Счет в серии: 2-2.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2022-2023/playoff/
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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