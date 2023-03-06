«Северсталь» обыграла ЦСКА и вышла вперед в серии

Сегодня, 21:54
«Северсталь» на своем льду обыграла ЦСКА в третьем матче первого раунда плей-офф КХЛ — 5:3.
В составе победителей забитыми голами отметились Адам Лишка, Егор Морозов, Даниил Вовченко, сделавший дубль, и Александр Петунин.
За армейцев шайбы забросили Михаил Григоренко, Антон Слепышев и Максим Мамин.
«Северсталь» вышла вперед в серии — 2-1. Следующий матч между командами пройдет 8 марта в Череповце.
КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала. Третий матч
«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Голы: Григоренко — 3 (бол., Окулов), 13:10 — 0:1. Лишка — 1 (Иванцов, Морозов), 16:01 — 1:1. Слепышев — 1 (Карнаухов, Макаров), 19:20 — 1:2. Морозов — 1 (бол., Пыленков, Пресс), 22:36 — 2:2. Мамин — 1 (Григоренко), 28:10 — 2:3. Вовченко — 1 (Гераськин, Петунин), 28:19 — 3:3. Вовченко — 2 (бол., Пыленков, Петунин), 44:10 — 4:3. Петунин — 1 (п.в., Рожков), 58:48 — 5:3.
Вратари: Самонов — Шарыченков (Рейдеборн, 40:00, 58:31 — 58:48).
Штраф: 6 — 10.
Броски: 19 (3+11+5) — 43 (22+8+13).
Судьи: Сергеев, Юдаков.
6 марта. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5220 зрителей.
Счет в серии: 2-1