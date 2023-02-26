«Северсталь» обыграла ЦСКА со счетом 6:4 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ

«Северсталь» дома обыграла ЦСКА со счетом 6:4 в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

Голами в составе команды из Череповца отметились Никита Седов, Игорь Гераськин, Кирилл Пилипенко, оформивший дубль, Руслан Абросимов и Никита Гуслистов.

За московский клуб забили Константин Окулов, Владислав Каменев, Матвей Гуськов и Сергей Плотников.

«Северсталь» завершила регулярный чемпионат КХЛ на седьмом место, а ЦСКА — на втором.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 6:4 (2:2, 3:1, 1:1)

Голы: Седов — 1 (Вовченко, Гераськин), 3:37 — 1:0. Окулов — 18 (Провольнев, Каменев), 10:05 — 1:1. Гераськин — 14 (Луговяк, Тимашов), 12:47 — 2:1. Каменев — 22 (Плотников, Окулов), 18:37 — 2:2. Пилипенко — 11 (бол., Гераськин, Абросимов), 24:13 — 3:2. Гуськов — 3 (мен., Нестеров), 27:03 — 3:3. Абросимов — 12 (бол., Вовченко), 28:10 — 4:3. Гуслистов — 4 (Ильин), 33:41 — 5:3. Плотников — 23 (Окулов, Каменев), 40:21 — 5:4. Пилипенко — 12 (п.в.), 59:35 — 6:4.

Вратари: Самонов — Шарыченков (Скотников, 30:26, 58:56 — 59:35).

Штраф: 6 — 12.

Броски: 26 (11+12+3) — 27 (11+7+9).

Судьи: Ромасько, Юдаков.

26 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5384 зрителя.