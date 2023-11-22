«Северсталь» — ЦСКА: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» и ЦСКА встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

Игра проходила в Череповце и завершилась победой гостей — 3:2.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — ЦСКА опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

ЦСКА (38 очков) занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (33) идет восьмой на «Западе».

В следующем матче ЦСКА в гостях сыграет с минским «Динамо», а «Северсталь» отправится на выезд к «Амуру». Обе игры пройдут 24 ноября.

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