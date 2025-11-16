Сегодня, 14:10
«Северсталь» и ЦСКА сыграют в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — ЦСКА можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.
Команда из Череповца набрала 34 очка в 26 матчах и занимает четвертое место в Западной конференции. Армейцы с 26 очками в 26 играх идут на восьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.