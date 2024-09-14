ЦСКА не смог обыграть «Северсталь» в матче КХЛ

«Северсталь» дома победила ЦСКА в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:2. Встреча прошла в Череповце на стадионе «Ледовый дворец».

За «Северсталь» шайбы забросили Александр Скоренов, Адам Лишка, Кирилл Пилипенко и Никита Коростелев. У армейцев отличились Павел Карнаухов и Прохор Полтапов.

«Северсталь» набрала 6 очков в 5 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице «Запада». ЦСКА находится на пятой строчке с 5 баллами.

ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ

«Северсталь» (Череповец) — ЦСКА (Москва) — 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Голы: Карнаухов — 2 (Охотюк, Мамин), 23:43 — 0:1. Скоренов — 2 (Иванцов), 25:20 — 1:1. Лишка — 1 (Барберио, Коростелев), 26:25 — 2:1. Полтапов — 3 (Мингачев), 36:17 — 2:2. Пилипенко — 4 (Ильин, Аймурзин), 56:08 — 3:2. Коростелев — 1 (п.в., Калдис), 59:37 — 4:2.

Вратари: Шостак — Гамзин (58:43 — 59:37).

Штраф: 2 — 4.

Броски: 32 (8+14+10) — 18 (4+7+7).

Судьи: Белов, Оскирко.

14 сентября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5321 зритель.