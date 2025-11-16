Видео
FONBET Чемпионат КХЛ.
16 ноября, 19:16

«Северсталь» в овертайме обыграла ЦСКА в матче КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент

«Северсталь» победила ЦСКА в овертайме в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 ОТ. Игра прошла на арене «Ледовый дворец» в Череповце.

В основное время за хозяев шайбы забросили Янни Калдис, Руслан Абросимов и Николай Чебыкин. В составе армейцев голами отличились Максим Соркин, Даниэль Спронг и Тахир Мингачев.

На первой минуте овертайме победный для «Северстали» гол забил Михаил Ильин. Череповецкий клуб впервые в сезоне-2025/26 обыграл ЦСКА.

«Северсталь» набрала 36 очков и занимает первое место в Западной конференции. ЦСКА (27 очков) находится на восьмой строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
ЦСКА
28

  • knight templar

    Никитина в отставку! Надоел.

    16.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    И чем Самонов лучше Мартина?

    16.11.2025

  • Аз есмь

    Просто Никитину надо дать время. Года 3-4. А потом уже судить, хороший он тренер или нет. Хотя гарантировать ничего нельзя, возможно ничего у него не получится и ЦСКА возглавит иностранный специалист.

    16.11.2025

  • совва

    ну если в плов не пройдут, второго сезона может и не случиться)

    16.11.2025

  • совва

    где такого убогого вратаря нашли? отцепили более стильного, нашли это... предыдущий просто бог, посравнению с этим ...

    16.11.2025

  • wishesid

    статусу ЦСКА только тренер соответствует, даже не статусу, а амбициям

    16.11.2025

  • Вячеслав Балашов

    Полтапов подвел. А ЦСКА опять в жопе нет терпения смотреть на такое ЦСКА

    16.11.2025

  • Valera Evstruev

    Зачем вы ведётесь на телеграм-каналы, группы и прочую ерунду по прогнозам? Есть же надёжный и проверенный годами сервис. В любом поиске найдёте по фразе: «s t a v k a - p r o g n o z.r u». МАТЧ ТВ сюжет показывал.

    16.11.2025

  • Звездоносец

    Эту игру дйствитеьно проиграли тренеры,когда Самонова бросили в пекло Северстали. Это самая играющая номанда в лиге.На фоне Мерседеса Северстали наши выглядели тракторами. Хотя движение появилось ,но ещё недостаточное для удовлетворительной игры. Стоит повести в одну шайбу,то тут же включается режим"выкладываемся в полноги".Поэтому,ждать пока хорошего результата не стоит. Очень смущает непонятное строение троек,когда центральные нападающие вместо того,чтобы быть отталкивающим стержнем атаки,тормозят не по-детски.Понятно ,что уровень у них не тот,который мы хотим видеть,а защитники -это совсем не соответствующие статусу ЦСКА,особенно самые опытные и медлительные .

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Апликация на апликации и апликацией погоняет. Текста, за фонаберией пусто-порожней апликациии, и не просматривается.

    16.11.2025

  • rotkiv

    лузеры на заслуженном своем месте, а северсталь молодцы, покащали этим псевдохоккеистам их уровень и их место возле пар...

    16.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Когда примитивная команда играет в примитвную игру с примитивными игрулями в составе, то только примитивным болелам такое может хоть как якобы "нравится". И это всё о великом хоккейном названии - ЦСКА. Эти все вместе скопом - и игрочки, и тренера, и руководители позорят славное имя великого клуба.

    16.11.2025

  • MegaSmalex

    Жаль, что подарили одно этим..

    16.11.2025

  • Evgen

    ЦСКА опять в 3м периоде сам себя переиграл? Ожидаемо.

    16.11.2025

  • выдр

    Вам бы Бесмантовича сначала изгнать. Можно теми же тряпками.

    16.11.2025

  • wishesid

    Да,давай, там как раз буцаев освободился

    16.11.2025

  • выдр

    Горшкова, правда что ли, что Северсталь с 36 очками первые на Западе? А Ярославль и Нижний с 38 очками на каких местах? Где таких специалистов журналистики набрали?

    16.11.2025

  • wishesid

    Сколько нужно зернову моментов за игру чтобы он забил, сегодня спронг даже ему показал, как надо.в воротах лучше не стало ,одна дыра ушла другая пришла.ну меньшество это что то,в принципе скоро можно будет даже его не разыгрывать а сразу прибавлять шайбу сопернику

    16.11.2025

  • PetrovVV

    ЦСКА на своем законном 9-м месте. Все, кто выше, явно сильнее.

    16.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Воробей и менеджмент сильно "поработали" над развалом никитинско-фёдоровского ЦСКА...Надо начинать с нуля и ждать...Главное, чтобы Никитину не мешали различные управленцы со своими дилетантскими амбициями.

    16.11.2025

  • Ралпачан Фляйшманъ

    Конечно, определенные положительные моменты есть, но... 1) регулярно бездарно используем большинство, регулярно пропускаем в меньшинстве; 2) вратари стабильно не могут выиграть дуэль у соперников; 3) Третий период - стабильная фора сопернику. В итоге наконец то заслуженно вылетаем из плоффа, в котором, собственно, и делать нечего. Огромное спасибо в очередной раз чудо-манагеру, который решил под прошлый НГ помочь Омску - и из этого пике выхода пока не просматривается. Конечно, рано или поздно молодые набьют шишки, а команда поймет, чего хочет от нее Никитин, но это будет в лучшем случае в следующем году. А пока смотрим на просеры, идущие как под копирку. Ну и календарь такой, что никаких передышек не будет: по моему, с ромбиками, Динамо и Ской играем 6 раз за сезон. Так и будем дальше смотреть, как соперник в большинстве решает все проблемы, а Никита Нестеров неспешно заканчивает карьеру в большом хоккее. В ребилд угодили в самое неподходящее время.

    16.11.2025

  • Братчанин

    Невезуха с вратарями у ЦСКА! Кого ни возьми - дырка дыркой! Когда же это закончится? Не игра, а позорище!

    16.11.2025

  • Инженер по охране труда

    Ну что сказать, братья армейские болельщики....В последних играх за редким исключением у нас одна тенденция прослеживается: начинаем бодро, ведем в счёте, а потом проваливаем концовку и проигрываем в итоге...Похоже Никитину предстоит огромная работа, чтобы вернуть команду на прежний чемпионский уровень, в этом году возможно даже в плейофф можем не попасть...Тем не менее надо дать Никитину карт-бланш и не мешать...Верим в команду и её тренера!

    16.11.2025

  • diskmen

    Поздавляем ЦСКА с хорошим преобретением.Даже не знаю что поможет Армейцам в этом Чемпионате.Игра от обороны требует очень много физических сил,а их у ЦСКА к концу матча не хватает.Никитин своим антихоккеем загнал ЦСКА в не комфортные условия.Смотреть на команду тошно,а в следующим матче с АК Барсом мы увидим разгром.

    16.11.2025

  • Павел Леонидович

    У игорька прям под копирку - два матча выиграл на ноль, но я никак не обольщался) Потом позорно слил нефтесраннику, теперь вот это. Оборона - проходной двор, самон не лучше мартына (ну 1 гол точно на его совести), большинство не реализуется совсем, с нападением тоже какая то срань... Поэтому вопрос к руководству ЦСКА - ма значит в плей-офф то не сильно хотим? Я изменений не вижу и считаю, что пора его гнать.

    16.11.2025

  • Alexey Tarasov

    Сколько-эта хрень будет продолжаться? Пляха-Муха:rage:Команда не играет совсем ФИЗИКИ на концовку-нет:100:Северсталь Заслужили ПОБЁДУ:thumbsup:

    16.11.2025

  • AZ

    Когда уже погонят сс..ми тряпками Никитина?! Это же трындец просто, вместо одной дырки приобрели еще большую))). Они статистику Самонова видели? И опять пр...ли концовку начисто!

    16.11.2025

  • Дмитрий Даниленко

    Да что ж такое(((((Ну сколько можно то....

    16.11.2025

    КХЛ
    ХК Северсталь
    ХК ЦСКА (Москва)
