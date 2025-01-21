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Сегодня, 17:30

Северсталь — ЦСКА: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 21 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 января. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Северсталь — ЦСКА в матч-центре нашего сайта.

В сезоне-2024/25 «Северсталь» провела 46 матчей и набрала 57 очков, предыдущим соперником череповчан был СКА (7:4). У ЦСКА — 46 матчей и 61 очков, армейцы в воскресенье выиграли у «Сибири» (4:3 Б).

КХЛ
ФК ЦСКА (Москва)
ХК Северсталь
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