«Северсталь» и ЦСКА сыграют в чемпионате КХЛ 21 января

«Северсталь» и ЦСКА сыграют в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 21 января. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Трансляцию игры в прямом эфире проведут онлайн-платформа «Кинопоиск», каналы «КХЛ» и «КХЛ Prime» и официальный сайт лиги.

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В сезоне-2024/25 «Северсталь» провела 46 матчей и набрала 57 очков, предыдущим соперником череповчан был СКА (7:4). У ЦСКА — 46 матчей и 61 очков, армейцы в воскресенье выиграли у «Сибири» (4:3 Б).