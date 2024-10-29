«Северсталь» и «Динамо» Минск встретятся в регулярном чемпионате КХЛ 29 октября

«Северсталь» и «Динамо» Минск встретятся в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 29 октября. Матч пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце, начало — в 19.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также смотреть игру можно на официальном сайте лиги и в республике Белоруссия — на канале «Беларусь 5».

За ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Динамо» Минск можно следить в матч-центре сайта «СЭ».

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Северсталь» в 19 матчах набрала 24 очка, ее предыдущим соперником был «Амур» (3:0). Минское «Динамо» набрало 21 очко в 19 играх, в предыдущем матче «зубры» проиграли «Локомотиву» (3:2).

Матч «Северсталь» — «Динамо» Минск — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.