9 октября, 00:25
«Северсталь» дома обыграла минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
В основное время у хозяев дважды забил Иван Подшивалов, у гостей отличились Вадим Мороз и Андрей Стась.
Автором победного броска в серии буллитов стал форвард череповчан Александр Скоренов.
Видео лучших моментов игры опубликовано на странице КХЛ ВК.
«Северсталь» занимает пятое место в таблице Западной конференции КХЛ с 16 очками в 14 матчах. Минское «Динамо» идет на седьмой строчке с 13 очками в 14 играх.
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|Автомобилист
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|Сибирь
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|Нефтехимик
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|Ак Барс
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|Металлург Мг
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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|Лада
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|Авангард
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|Амур
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|Барыс
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
|14
|12
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Петан Ник
Ак Барс
|11
|11
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Гутик Даниил
Адмирал
|13
|11
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Да Коста Стефан
Автомобилист
|14
|11
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Летунов Максим
Торпедо НН
|14
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