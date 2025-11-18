Видео
18 ноября, 21:50

Дубль Лишки принес «Северстали» победу над минским «Динамо»

Алина Савинова

«Северсталь» на своем льду обыграла минское «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У хозяев дубль оформил Адам Лишка, также по голу забили Александр Скоренов и Данил Аймурзин. У гостей отличились Виталий Пинчук и Сэм Энас.

В середине третьего периода форвард минской команды Даниил Липский сравнял счет, однако после тренерского запроса со стороны череповчан гол был отменен из-за положения вне игры.

«Северсталь» набрала 38 очков в 28 матчах и вышла на третье место в турнирной таблице Западной конференции, обойдя «Динамо», у которого 37 очков после 27 игр и четвертая строчка.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 19:30. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо Мн

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Северсталь
