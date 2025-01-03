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Сегодня, 19:25

Московское «Динамо» разгромило «Северсталь», Моторыгин сделал ассист

Владислав Маслов
Корреспондент
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Московское «Динамо» в гостях победило «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:2.

У бело-голубых дубль на счету защитника Даниила Пыленкова, на второй гол передачу отдал вратарь Максим Моторыгин. Еще по шайбе забросили Павел Кудрявцев, Седрик Пакетт, Никита Буруянов, Максим Комтуа и Максим Джиошвили (в пустые ворота). Один гол гостей был отменен после просмотра видеоповтора.

За череповецкую команду отличились Данил Аймурзин и Александр Скоренов.

Динамовцы прервали серию из 3 поражений подряд.

После 41 игры «Динамо» занимает 5-е место в Западной конференции, набрав 51 очко. «Северсталь» — на 6-м месте с 50 баллами в 41 матче.

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Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Динамо М» (Москва) — 2:7 (0:2, 0:2, 2:3)

Голы: Кудрявцев — 6, 2:25 — 0:1. Пакетт — 10 (бол., Уил, Гусев), 5:47 — 0:2. Пыленков — 3 (Моторыгин), 31:03 — 0:3. Пыленков — 4 (Гусев), 36:42 — 0:4. Буруянов — 5 (Менелл, Кудашов), 42:56 — 0:5. Аймурзин — 22 (Ильин), 51:55 — 1:5. Скоренов — 10 (Кручинин), 52:21 — 2:5. Комтуа — 11 (Пакетт), 55:34 — 2:6. Джиошвили — 8 (п.в.), 59:46 — 2:7.

Вратари: Самойлов (56:10 — 58:13, 58:28 — 59:46) — Моторыгин.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 34 (10+11+13) — 28 (10+9+9).

Судьи: Белов, Гамалей.

3 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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