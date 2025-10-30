Видео
30 октября, 21:18

Московское «Динамо» прервало 8-матчевую серию побед «Северстали»

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Динамо» в Череповце обыграло «Северсталь» в КХЛ — 3:0.
Фото ХК «Динамо», photo.khl.ru

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Игорь Ожиганов и Артем Швец-Роговой.

«Динамо» (25 очков) одержало третью победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (28) продолжает лидировать на «Западе». У череповчан прервалась серия из восьми побед кряду.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
30 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Динамо М

12

  • Vitamin007

    Наконец стало залетать. В рамке- монстр! Всех с победой.

    31.10.2025

  • Petr Bitkin

    И отмывают же на них денежки :) Не завидую, но констатирую :)

    31.10.2025

  • sanek112119112119

    каком кверху,команда играющая

    30.10.2025

  • Andrey Sakharov

    как она выиграла у Локо?

    30.10.2025

  • ёzhic8

    Северсталь никакая

    30.10.2025

  • Nord Ostovsky

    ЭлиДные !!!!

    30.10.2025

  • Футболист Сапогов

    Прям приятно. Молодцы. Бросков маловато, но удалений многовато, поэтому много времени провели в меньшенстве. Всех с победой!

    30.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Бросков мало

    30.10.2025

  • Andrey Sakharov

    Не смотрел. Как играли? Молодцы. Едем дальше

    30.10.2025

  • Александр Максаков

    Браво парни ! .Молодчики ! Здоровья Готовцу и Классону .

    30.10.2025

  • ёzhic8

    Как Северсталь восемь выиграла? Загадка И не замахнуться ли нам на Никитина с Ларионовым?

    30.10.2025

