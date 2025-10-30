Московское «Динамо» прервало 8-матчевую серию побед «Северстали»

30 октября, 21:18
Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.
По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Игорь Ожиганов и Артем Швец-Роговой.
«Динамо» (25 очков) одержало третью победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (28) продолжает лидировать на «Западе». У череповчан прервалась серия из восьми побед кряду.
Vitamin007
Наконец стало залетать. В рамке- монстр! Всех с победой.
31.10.2025
Petr Bitkin
И отмывают же на них денежки :) Не завидую, но констатирую :)
31.10.2025
sanek112119112119
каком кверху,команда играющая
30.10.2025
Andrey Sakharov
как она выиграла у Локо?
30.10.2025
ёzhic8
Северсталь никакая
30.10.2025
Nord Ostovsky
ЭлиДные !!!!
30.10.2025
Футболист Сапогов
Прям приятно. Молодцы. Бросков маловато, но удалений многовато, поэтому много времени провели в меньшенстве. Всех с победой!
30.10.2025
Andrey Sakharov
Бросков мало
30.10.2025
Andrey Sakharov
Не смотрел. Как играли? Молодцы. Едем дальше
30.10.2025
Александр Максаков
Браво парни ! .Молодчики ! Здоровья Готовцу и Классону .
30.10.2025
ёzhic8
Как Северсталь восемь выиграла? Загадка И не замахнуться ли нам на Никитина с Ларионовым?
30.10.2025