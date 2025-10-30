Московское «Динамо» прервало 8-матчевую серию побед «Северстали»

Московское «Динамо» на выезде обыграло «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0. По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Игорь Ожиганов и Артем Швец-Роговой. «Динамо» (25 очков) одержало третью победу подряд и занимает шестое место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (28) продолжает лидировать на «Западе». У череповчан прервалась серия из восьми побед кряду. FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Динамо М

Vitamin007 Наконец стало залетать. В рамке- монстр! Всех с победой. 31.10.2025

Petr Bitkin И отмывают же на них денежки :) Не завидую, но констатирую :) 31.10.2025

sanek112119112119 каком кверху,команда играющая 30.10.2025

Andrey Sakharov как она выиграла у Локо? 30.10.2025

ёzhic8 Северсталь никакая 30.10.2025

Nord Ostovsky ЭлиДные !!!! 30.10.2025

Футболист Сапогов Прям приятно. Молодцы. Бросков маловато, но удалений многовато, поэтому много времени провели в меньшенстве. Всех с победой! 30.10.2025

Andrey Sakharov Бросков мало 30.10.2025

Andrey Sakharov Не смотрел. Как играли? Молодцы. Едем дальше 30.10.2025

Александр Максаков Браво парни ! .Молодчики ! Здоровья Готовцу и Классону . 30.10.2025