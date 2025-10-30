«Северсталь» и «Динамо» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 30 октября

«Северсталь» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 30 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

30 октября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Динамо М

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 28 очков в 20 матчах и занимает первое место в Западной конференции. Бело-голубые с 23 очками в 18 играх идут на седьмой строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.