30 октября, 16:15
«Северсталь» и «Динамо» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в четверг, 30 октября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Динамо» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале KHL Prime и официальном сайте КХЛ.
Команда из Череповца набрала 28 очков в 20 матчах и занимает первое место в Западной конференции. Бело-голубые с 23 очками в 18 играх идут на седьмой строчке «Запада».
Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.