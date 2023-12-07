Сегодня, 18:00
7 декабря «Северсталь» на своем льду в Череповце сыграет против московского «Динамо» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Встреча в Ледовом дворце начнется в 19.30 по московскому времени.
Видеотрансляция игры КХЛ «Северсталь» — «Динамо» пройдет в онлайн-сервисе Кинопоиск. Прямой эфир начнется в 19.20 мск. Матч также покажут на официальном сайте КХЛ.
Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Динамо» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».
Московское «Динамо» тренера Алексея Кудашова с 54 баллами располагается на второй строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» находится на седьмом месте с 40 очками на Западе.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.