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Сегодня, 17:30

«Северсталь» — «Динамо»: прямая трансляция матча КХЛ

«Северсталь» сыграет с московским «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ 9 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Илья Коновалов (ХК «Динамо»).
Фото ХК «Динамо Москва»
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«Северсталь» сыграет с московским «Динамо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в понедельник, 9 октября. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Северсталь» — «Динамо» будут доступны на сайте «СЭ». Матч в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ, КХЛ Prime и официальном сайте КХЛ. Также игры регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» (необходимо подключить платную подписку). Начало эфира — 18.50 мск.

Команда из Череповца с 15 очками занимает восьмое место в конференции «Запад» и пятую строчку в дивизионе Тарасова.

Команда Алексея Кудряшова располагается на четвертом месте в конференции «Запад» и на второй строчке в дивизионе Тарасова. В активе бело-голубых 20 баллов.

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика

Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
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