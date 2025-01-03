«Северсталь» сыграет с московским «Динамо» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 3 января. Игра пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце и начнется в 17.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Динамо» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также транслировать матч будут на телеканале «КХЛ Prime» и официальном сайте КХЛ.

Клуб из Череповца в 40 матчах набрала 50 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. Команда Алексея Кудашова с 49 очками в 40 играх располагается на седьмой строчке на Западе.

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