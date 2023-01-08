«Северсталь» в домашнем матче победила «Куньлунь»

«Северсталь» на своем льду победила «Куньлунь». Встреча завершилась со счетом 6:5.

В составе команды из Череповца отметились Игорь Гераськин, Максим Колмыков, Даниил Вовченко, Адам Лишка и Александр Петунин, оформивший дубль.

У «Куньлуня» шайбы забросили Герман Точилкин, Томаш Юрчо, Паркер Фу, Клифф Пу и Люк Локхарт.

После этого матча «Северсталь» с 49 очками идет на 8-й позиции в турнирной таблице Западной конференции. Клуб из Пекина занимает 10-е место, набрав 37 очков.

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«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 6:5 (3:1, 0:3, 3:1)

Голы: Гераськин — 10 (Морозов, Пресс), 0:46 — 1:0. Точилкин — 1 (Костенко), 2:34 — 1:1. Петунин — 12 (бол., Иванцов, Пилипенко), 6:00 — 2:1. Колмыков — 2 (Петунин, Пилипенко), 17:46 — 3:1. Юрчо — 5 (бол., Родуолд, Йип), 23:42 — 3:2. Фу — 11 (Челиос, Юрчо), 34:44 — 3:3. Пу — 7 (Челиос, Вонг), 35:33 — 3:4. Локхарт — 2 (Сомерби), 40:44 — 3:5. Вовченко — 14 (Гераськин), 41:07 — 4:5. Петунин — 13 (Пыленков), 42:42 — 5:5. Лишка — 8 (Рожков, Пыленков), 46:40 — 6:5.

Вратари: Шугаев (Самонов, 34:44) — Смит (58:05).

Штраф: 2 — 10.

Броски: 37 (12+12+13) — 25 (4+17+4).

Судьи: Раминг, Спирин.

8 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3967 зрителей.