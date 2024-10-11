«Куньлунь» добился гостевой победы над «Северсталью» в КХЛ

Сегодня, 21:14
«Куньлунь» одержал победу над «Северсталью» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.
Голы в этой встрече забили Томаш Юрчо (дубль) и Джейден Хальбгевакс.
«Куньлунь» прервал серию из трех поражений кряду. В последний раз пекинская команда побеждала в регулярном чемпионате 1 октября во встрече с «Северсталью» (5:2).
«Северсталь» с 16 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет девятым, имея в активе 13 баллов.
В следующем матче «Ред Стар» примет «Локомотив» 16 октября, а «Северсталь» днем ранее сыграет в гостях с «Амуром».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Юрчо — 4 (Хальбгевакс, Граовац), 1:23 — 0:1. Хальбгевакс — 1 (Юрчо, Граовац), 24:50 — 0:2. Юрчо — 5 (Граовац), 41:02 — 0:3.
Вратари: Шостак — Кейзер.
Штраф: 0 — 2.
Броски: 41 (8+14+19) — 23 (11+9+3).
Судьи: Беляев, Бондарь.
11 октября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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|Нефтехимик
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|Ак Барс
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|Металлург Мг
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|Сал. Юлаев
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|Адмирал
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Артамонов Никита
Торпедо НН
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Абрамов Виталий
ЦСКА
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Пилипенко Кирилл
Северсталь
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Ливо Джош
Салават Юлаев
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Шабанов Максим
Трактор
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Мерфи Тревор
Сибирь
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Шарипзянов Дамир
Авангард
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Петан Ник
Ак Барс
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Гутик Даниил
Адмирал
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Летунов Максим
Торпедо НН
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Да Коста Стефан
Автомобилист
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