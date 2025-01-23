«Северсталь» всухую обыграла «Куньлунь»

«Северсталь» одержала победу над «Куньлунем» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:0.

У череповецкой команды 2 (1+1) очка набрал Артем Щучинов, еще по голу забили Давид Думбадзе и Николай Чебыкин.

«Северсталь» одержала третью победу подряд — ранее команда Андрея Козырева на выезде обыграла СКА (7:4) и дома выиграла у ЦСКА в серии буллитов (5:4). Череповчане набрали 61 очко за 48 матчей и вышли на третье место в турнирной таблице Западной конференции.

«Куньлунь» с 44 баллами после 47 игр располагается на 9-й позиции на «Западе». У клуба из Пекина третье поражение кряду.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь» (Пекин) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Щучинов — 1 (Котляревский), 25:24 — 1:0. Думбадзе — 9 (Муханов, Подшивалов), 35:58 — 2:0. Чебыкин — 4 (бол., Щучинов, Аймурзин), 39:39 — 3:0.

Вратари: Самойлов — Рибар.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 35 (14+13+8) — 34 (7+16+11).

Судьи: Кочетов, Соин.

23 января. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».