«Северсталь» разгромила «Куньлунь» на турнире имени Пучкова

«Северсталь» победила «Куньлунь» в матче предсезонного турнира имени Николая Пучкова в Санкт?Петербурге — 7:3.

У победителей дублем отметился Даниил Давыдов. По голу забили Глеб Иванов, Максим Авраменко, Эмиль Пьянов, Марк Марин и Всеволод Никитин. За китайский клуб отличились Люк Локхарт, забивший дубль, и Томаш Юрчо.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября.

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Турнир имени Н.Г. Пучкова

«Северсталь» (Череповец) — «Куньлунь РС» (Пекин) — 7:3 (2:2, 3:1, 2:0)

Голы: Иванов — 1 (мен., Кручинин, Подшивалов), 10:51 — 1:0. Локхарт — 3 (бол., Вуд, Вон), 12:12 — 1:1. М. Авраменко — 1 (Н. Авраменко), 13:46 — 2:1. Локхарт — 4 (Вонг, Вон), 15:34 — 2:2. Т. Давыдов — 1 (Квочко, Пьянов), 21:09 — 3:2. Юрчо — 2 (Уилки, Меркли), 29:09 — 3:3. Пьянов — 1 (Д. Давыдов, Кручинин), 35:01 — 4:3. Марин — 1 (Т. Давыдов, Аймурзин), 38:17 — 5:3. Никитин — 1 (мен., Подшивалов), 45:29 — 6:3. Д. Давыдов — 1 (Пьянов, Квочко), 49:07 — 7:3.

Вратари: Самойлов — Волков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 32 (8+12+12) — 32 (8+9+15).

Судьи: Кочетов, Наумов.

25 августа. Санкт-Петербург. «Ледовый дворец».