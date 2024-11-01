Матч FONBET чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Куньлунь» пройдет в пятницу, 1 ноября, в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце. Стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры проведет онлайн-платформа «Кинопоиск». Также матч покажут на канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

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В этом регулярном чемпионате «Северсталь» сыграла 20 матчей и набрала 26 очков, у «Куньлуня» — 16 очков в 21 игре.

Череповчане в предыдущем матче регулярки выиграли у минского «Динамо», а базирущийся в Мытищах клуб в Астане победил «Барыс» (2:0).

Матч «Северсталь» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс.