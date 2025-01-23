«Северсталь» встретится с «Куньлунем» в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 23 января. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Северсталь» — «Куньлунь» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на онлайн-платформе «Кинопоиск» по платной подписке. Также матч будут транслировать на официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца в 47 матчах набрала 59 очков и занимает четвертое место в Западной конференции. «Ред Стар» с 44 очками в 46 играх располагается на девятой строчке на «Западе».

Матч «Северсталь» — «Куньлунь» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика