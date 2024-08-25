«Северсталь» и «Куньлунь» сыграют в турнире имени Пучкова 25 августа

«Северсталь» и «Куньлунь» сыграют в рамках турнира имени Николая Пучкова в воскресенье, 25 августа. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Начало запланировано на 12:00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Северсталь» — «Куньлунь» будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Видетрансляция всех игр турнира доступна в социальной сети «ВКонтакте» в официальном сообществе ХК СКА.

В соревнованиях примут участие СКА, «Ак Барс», «Куньлунь Ред Стар», «Северсталь», «Сочи», а также олимпийская сборная России.

Предсезонный хоккейный турнир в Ленинграде был учрежден в конце 60-х и проводился до 1991 года. С 2007 года турнир стал носить имя Николая Пучкова.

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».