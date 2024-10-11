«Северсталь» — «Куньлунь»: видеообзор матча КХЛ

«Северсталь» проиграла «Куньлуню» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ — 0:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

«Северсталь» с 16 очками занимает шестое место в таблице Западной конференции КХЛ. «Куньлунь» идет девятым, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче «Ред Стар» примет «Локомотив» 16 октября, а «Северсталь» днем ранее сыграет в гостях с «Амуром».