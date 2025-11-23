Видео
Сегодня, 14:25

«Северсталь» — «Лада»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 23 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Северсталь» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября.
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» и «Лада» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 23 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 17.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
23 ноября, 17:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Лада

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Лада» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск», телеканале «КХЛ ТВ» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 40 очков в 29 матчах и занимает третье место в Западной конференции. Тольяттиницы с 21 очком в 28 играх располагаются на 10-й строчке «Запада».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь
