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Сегодня, 17:30

«Северсталь» — «Лада»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» и «Лада» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
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«Северсталь» и «Лада» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в среду, 27 ноября. Матч примет спортивно-концертный комплекс «Ледовый дворец» в Череповце. Стартовое вбрасывание — в 19.00 по московскому времени.

В прямом эфире игру можно смотреть на онлайн-платформе «Кинопоиск», канале «КХЛ» и официальном сайте лиги.

Ключевые события и результат игры «Северсталь» — «Лада» изучайте в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне КХЛ-2024/25 «Северсталь» провела 29 матчей и набрала 34 очка, предыдущим соперником череповчан был «Салават Юлаев» (0:2). «Лада» за 28 игр набрала 25 очков, в понедельник тольяттинцы уступили «Сочи» (2:3) и продлили серию из поражений до шести матчей.

КХЛ
ХК Лада
ХК Северсталь

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