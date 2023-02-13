«Локомотив» в серии буллитов победил «Северсталь»

Сегодня, 21:27
«Локомотив» в серии буллитов одолел «Северсталь» — 1:0.
Команды не смогли порадовать зрителей голами в основное время или в овертайме.
А в серии буллитов точнее были игроки команды из Ярославля — 2:0.
Голкиперы Дмитрий Шугаев (37 сэйвов) и Иван Бочаров (26) оба сыграли на ноль.
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«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Победный буллит: Аверин.
Вратари: Шугаев — Бочаров.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 26 (4+11+6+5) — 37 (13+14+8+2).
Судьи: Гашилов, Сидоренко.
13 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3942 зрителя