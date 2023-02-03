0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:07

«Северсталь» дома переиграла «Локомотив»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Северсталь» одержала победу над «Локомотивом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:0.

В составе хозяев отличились нападающие Руслан Абросимов, Даниил Вовченко и защитник Робин Пресс.

«Локомотив» располагается на 4-й строчке турнирной таблице «Запада», набрав 78 очков за 60 матчей.

«Северсталь» занимает 7-е место с 62 очками за 59 игр.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Локомотив» (Ярославль) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Голы: Абросимов — 9 (бол., Пресс), 28:07 — 1:0. Пресс — 11 (бол., Рожков, Гераськин), 50:48 — 2:0. Вовченко — 17 (п.в., Чуркин), 59:29 — 3:0.

Вратари: Шугаев — Исаев (58:02 — 59:29).

Штраф: 4 — 10.

Броски: 21 (3+10+8) — 25 (10+6+9).

Судьи: Кочетов, Юдаков.

3 февраля. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК Северсталь
2
Обсудить
Читайте также
Денежное безумие и британский рекорд от «Челси». Главные итоги январского трансферного окна в Европе
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Берлине отреагировали на слова Путина об участии ФРГ в конфликте на Украине
Модельер Пако Рабан умер в возрасте 88 лет
От чего умер и чем запомнился умерший в 30 лет актер Сергей Корсик
Глава МВД Турции Сойлу обвинил США в управлении Европой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Заварухин — о поражении от «Трактора»: «Вроде нанесли 40 бросков, но не было закрывания вратаря»

КХЛ, 3 февраля: «Амур» по буллитам обыграл «Авангард», СКА — «Ак Барс» и другие матчи