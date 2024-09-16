«Северсталь» сыграет с «Металлургом» в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в понедельник, 16 сентября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Северсталь» — «Металлург» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча покажет телеканал КХЛ Prime и официальный сайт КХЛ. Начало эфира — в 18.50 мск. Также игры регулярного чемпионата КХЛ транслирует онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Магнитогорска смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «ТВ-ИН». Начало эфира — в 20.50 по местному времени.

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