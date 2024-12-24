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Сегодня, 21:46

«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и продлила серию побед до шести матчей

Даниил Аршавский
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«Северсталь» на своем льду обыграла «Нефтехимик» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:1.

У хозяев дублем отметился Алексей Кручинин, еще по голу забили Тимофей Давыдов и Данил Аймурзин. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Жан-Себастьен Ди.

Таким образом череповецкая команда продлила свою победную серию до 6 матчей. Ранее «Северсталь» обыграла «Барыс» (5:3), «Трактор» (2:1), «Автомобилист» (3:2), а также дважды победила «Сочи» (4:2, 2:1).

«Северсталь» набрала 48 очков за 38 игр и занимает 5-е место в Западной конференции, «Нефтехимик» с 36 очками за 38 встреч идет 8-м на Востоке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 4:1 (3:1, 0:0, 1:0)

Голы: Т. Давыдов — 1, 5:45 — 1:0. Кручинин — 5 (Скоренов, Дыбленко), 7:17 — 2:0. Ди — 10, 14:59 — 2:1. Кручинин — 6 (Иванцов, Муханов), 17:42 — 3:1. Аймурзин — 19 (буллит), 52:30 — 4:1.

Вратари: Самойлов — Загидулин.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 38 (16+7+15) — 29 (9+7+13).

Судьи: Акузовский, Беляев.

24 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 3578 зрителей.

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