«Северсталь» и «Нефтехимик» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 декабря. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также будет доступна на канале «КХЛ Prime».

С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Нефтехимик» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники встречаются впервые в сезоне. Обе команды провели по 37 игр в регулярном чемпионате КХЛ: «Северсталь» набрала 46 очков, «Нефтехимик» — 36. 22 декабря «Северсталь» победила «Автомобилист» со счетом 3:2, а «Нефтехимик» уступил ЦСКА (4:7).

В сезоне-2023/24 «Северсталь» выиграла у «Нефтехимика» оба матча в КХЛ.