Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 19:00

«Северсталь» — «Нефтехимик»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ

«Северсталь» примет «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото ХК «Северсталь», Telegram
Telegram Дзен

«Северсталь» и «Нефтехимик» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ во вторник, 24 декабря. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 19.30 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». Трансляция также будет доступна на канале «КХЛ Prime».

С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Нефтехимик» можно ознакомиться в матч-центре на сайте «СЭ».

Соперники встречаются впервые в сезоне. Обе команды провели по 37 игр в регулярном чемпионате КХЛ: «Северсталь» набрала 46 очков, «Нефтехимик» — 36. 22 декабря «Северсталь» победила «Автомобилист» со счетом 3:2, а «Нефтехимик» уступил ЦСКА (4:7).

В сезоне-2023/24 «Северсталь» выиграла у «Нефтехимика» оба матча в КХЛ.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
Читайте также
Роша может уехать в Бразилию, Помазун – уйти в «Спартак». Что происходит с ЦСКА
Путин исполнил мечту школьницы из Белгородской области в рамках «Елки желаний»
В Госдуме назвали последствие ввода войск ЕС в зону украинского конфликта
Матвиенко допустила начало переговоров с Украиной в 2025 году
Биатлонистка Тандревольд планирует выступить на чемпионате мира после операции на сердце
Виктория Боня оправдалась за поддержку украинца Усика
Сегодня
Вчера
Неделя