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Сегодня, 12:01

«Северсталь» обменяла нападающего Корбита в «Адмирал»

Мария Гусева
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«Северсталь» и «Адмирал» совершили обмен, сообщается в Telegram-канале череповецкого клуба.

20-летний нападающий «Северстали» Прохор Корбит продолжит карьеру в «Адмирале». Череповчане получат денежную компенсацию.

«Благодарим Прохора за работу и желаем успешного продолжения спортивной карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

В текущем сезоне нападающий сыграл за «Северсталь» 3 матча, не отметившись результативными действиями. Также форвард выступал за «Буран» (г. Воронеж). Провел 19 игр, набрал 10 (6+4) очков.

Хоккей
ХК Адмирал
ХК Северсталь
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