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18 мая, 20:19

«Северсталь» обменяла Самонова в «Салават Юлаев»

Мария Гусева
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Как и сообщал «СЭ», «Северсталь» обменяла голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев».

В череповецкий клуб отправляется нападающий Данил Аймурзин, также «Северсталь» получит денежную компенсацию.

27-летний Самонов в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Северсталь» 19 матчей, процент отраженных бросков 90,3, коэффицент надежности 2,76. В плей-офф он провел за команду 6 игр, его процент отраженных бросков 92,0, коэффицент надежности 2,89.

21-летний Аймурзин в прошедшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 32 матча и набрал 9 (4+5) очков.

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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