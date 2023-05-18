«Северсталь» обменяла Самонова в «Салават Юлаев»

Как и сообщал «СЭ», «Северсталь» обменяла голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев».

В череповецкий клуб отправляется нападающий Данил Аймурзин, также «Северсталь» получит денежную компенсацию.

27-летний Самонов в регулярном чемпионате КХЛ-2022/23 сыграл за «Северсталь» 19 матчей, процент отраженных бросков 90,3, коэффицент надежности 2,76. В плей-офф он провел за команду 6 игр, его процент отраженных бросков 92,0, коэффицент надежности 2,89.

21-летний Аймурзин в прошедшем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 32 матча и набрал 9 (4+5) очков.